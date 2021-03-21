ДТП у супермакета в Краснодаре: 21 марта 2021: лихач разнес пять припаркованных автомобилей

Фото: КП - Кубань

Жесткое ДТП у супермаркета в Краснодаре 21 марта 2021 случилось в воскресенье в районе 15:30. Лихач на немецком седане не справился с управлением и протаранил сразу пять автомобилей на парковке. Машины получили существенные повреждения.

Основной удар пришелся на «Мерседес». По информации «КП» - Кубань», в салоне немецкого автомобиля находилась мама с двумя детьми. Пока муж был в магазине, в машину на высокой скорости влетел лихач на «Фольцвагене».

Фото: КП - Кубань

В результате ДТП пострадала юная пассажирка. В лицо двухлетней малютке прилетел осколок. Сейчас девочка вместе с мамой находится в больнице.

По словам виновника аварии, в момент столкновения он потерял сознание. А когда очнулся, уже увидел последствия ДТП.

- Сейчас на месте работают 9 человек личного состава и 2 единицы техники МЧС России, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.