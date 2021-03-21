В Доме культуры станицы Павловской заменят кровлю

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Дом культуры в станице Паловской ждет ремонт. Впервые с 1977 года здесь заменят кровлю. Начало работ намечено на конец марта 2021 года, окончание – на июль.

В рамках национального проекта «Культура» капитальный ремонт ждет Дом культуры Незамаевского сельского поселения, что в Павловском районе. Его отреставрируют в течение 2021 года, а социально-культурные центры Среднечелбасского и Атаманского сельских поселений получат новое оборудование.

Благодаря участию в национальном проекте в прошлом году в Павловском районе был отремонтирован фасад Дома культуры Новопластуновского. Также были обустроены внутренние помещения здания.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в ближайшие пять лет на Кубани будут отремонтированы и оснащены 450 учреждений культуры. Работы проведутся в рамках нацпроекта и государственной краевой программы «Развитие культуры».