Последние новости на 22 марта 2021: более 96% жителей Краснодара поддержали проект реконструкции «Авроры»

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Последние новости на 22 марта 2021. Более 96% жителей Краснодара поддержали проект реконструкции кинотеатра «Аврора». Его предложил известный бизнесмен Сергей Галицкий.

В Доме культуры станицы Павловской заменят кровлю. Здание отремонтируют в рамках национального проекта «Культура».

В горах Краснодарского края возможен сход лавин. Предупреждение действует с 21 по 24 января.

В воскресенье в станице Динской тушили крупный пожар. Здесь горел ангар с автомобильными покрышками.

Лихач разнес пять припаркованных автомобилей у супермаркета в Краснодар. Осколок стекла попал в лицо двухлетней девочки. Ребенка госпитализировали.