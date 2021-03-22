Погода на 22 марта 2021 года в Краснодаре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Настоящая весна не торопится на Кубань. Уже вторую неделю подряд воздух в краевом центре прогревается максимум до плюс 16 градусов. Ожидать изменений на этой неделе не стоит. На край наступает холодный циклон.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 22 марта 2021 года в Краснодаре.

- Осадков не ожидается, утром будет небольшой туман с порывами ветра до 9 м/с. Днем воздух прогреется до плюс 11-13 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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