На Кубани похолодает до минус четырех и пойдет снег

Прогнозируют и снег в регионе Фото: Варвара ДЫМ

На Кубани снова похолодает и пойдёт снег. Синоптики прогнозируют его уже в среду, 24 марта.

-В первой половине периода и ночью 24 марта - местами сильные осадки. В отдельных районах налипание мокрого снега, слабый гололед, - говорят в Гидрометцентре региона. - А вот днём и вечером 23 марта возможна гроза.

Причём в некоторых районах Кубани 24 марта столбики термометров опустятся до минус четырёх градусов. Чуть теплее будет лишь на Черноморском побережье. Хотя на участке от Джубги до Магри вообще прогнозируют в этот день сильный ливень.

-А порывы ветра будут достигать до 20 м/с, - пояснили синоптики.