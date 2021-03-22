В мэрии Краснодара обсудят обрезку деревьев и проект «7 улиц»

Семь улиц в центре города хотят сделать пешеходными. Фото: Администрация Краснодара

22 марта на главной городской планерке Краснодара поднимут ряд важных тем. На заседании, которое начнётся в 9 утра, и которое проведёт мэр Краснодара Евгений Первышов, обсудят прием в первые классы, а также санитарную обрезку и вырубку аварийных деревьев.

-Также рассмотрим и то, как идёт реализация проекта «Семь улиц», - пояснили сайту «КП»-Кубань» в администрации Краснодара.

Этот проект - по расширению пешеходной зоны в историческом центре Краснодара. В рамках «7 улиц» предлагается сужение проезжей части, расширение тротуаров и создание велодорожек на семи улицах крайцентра, которые пересекают Красную и параллельных ей улицы.