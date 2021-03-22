На Кубани в торговых центрах с 22 марта открываются кафе и рестораны

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае с 22 марта вступают в силу очередные послабления коронавирусных ограничений. В торговых центрах откроются кафе и рестораны. Но только с главным условием – наличием отдельного зала обслуживания для гостей. Такое постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В крае 108 кафе и ресторанов без отдельного уличного входа, это чуть более 1% от общего числа предприятий общепита. Снятие запрета позволит восстановить более 550 рабочих мест.

- В сравнении с фудкортами такие рестораны и кафе намного безопаснее за счет меньшего количества посадочных мест и систематической санобработки, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также с этой недели решено вновь начать проведение диспансеризаций и профосмотров. Кроме того, заполняемость театров, кинозалов, клубов, дельфинариев и стадионов увеличили до 50%.

Между тем, режим повышенной готовности продлится до 29 марта.

Напомним, что в общественных местах на Кубани нужно по-прежнему ходить в масках. В крае также запрещена работа фудкортов при кинотеатрах и в торговых центрах.

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