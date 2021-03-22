Кредитная карта с гибкими условиями

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Газпромбанк представил российскому рынку уникальную кредитную карту, которая самостоятельно определяет срок льготного периода. «Удобная карта» с пониженной приветственной ставкой на покупки и беспроцентным периодом продолжительностью до 180 дней. Беспроцентный период зависит от суммы трат за два предшествующих месяца. Приветственная ставка составляет 11,9% годовых и распространяется на все покупки, совершенные в первые два календарных месяца.

Беспроцентный период кредитования может достигать 180 дней, если в предыдущие два месяца сумма покупок по карте и снятия наличных превышала 60 тыс. рублей. Если за этот период клиент совершил расчетные операции на сумму менее 60 тыс. рублей, то продолжительность льготного периода на совершенные за два месяца покупки составит до 90 дней.

Клиентам предлагается бесплатное годовое обслуживание при ежемесячных расходных операциях по «Удобной карте» на сумму от 5 тыс. рублей. Минимальный ежемесячный платеж по кредиту составляет 5% от текущей ссудной задолженности, но не менее 500 руб. Таким образом, проценты по кредиту не начисляются, если клиент расплачивается за покупки картой и вносит потраченную сумму до даты окончания льготного периода, а также осуществляет регулярные минимальные ежемесячные платежи и оплачивает комиссию за ежемесячное обслуживание, если траты менее 5 тыс. рублей.

У кредитной «Удобной карты» есть ряд дополнительных преимуществ. Снятие наличных из кредитного лимита на сумму до 100 тыс. рублей в месяц осуществляется без комиссии. Кроме того, предусмотрено бесплатное оформление дополнительной карты.

Общую сумму задолженности к погашению, дату окончания беспроцентного периода и другие детали удобно отслеживать в личном кабинете в мобильном приложении «Телекард 2.0».

«Клиенты уже оценили нашу «Умную карту», держателям которой не нужно определять категорию повышенного кешбэка, это происходит автоматически. И вот теперь еще одно предложение Газпромбанка - кредитная «Удобная карта», аналогов которой на сегодняшний день нет на российском рынке. Карта сама определяет срок беспроцентного периода. что делает ее использование максимально выгодным и удобным. Не сомнения, что новый продукт будет интересен не только действующим клиентам Банка, но и будет способствовать привлечению новых», — прокомментировал управляющий Южным филиалом Газпромбанка Сергей Селютин.

Подать заявку на новую кредитную карту Газпромбанка, а также узнать подробности о продукте можно https://www.gazprombank.ru