У жителя Кубани за долги арестовали внедорожник

Фото пресс-службы УФССП РФ по краю

Житель Белореченского района задолжал 250 тысяч рублей – это сумма неоплаченных штрафов и исполнительского сбора. Отдавать деньги мужчина не торопился. К взысканию подключились приставы.

- В собственности у должника находилась элитная иномарка. Внедорожник «Mercedes-Benz» вычислили и арестовали. После чего отправили транспортное средство на штрафстоянку для дальнейшей реализации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Гражданин не стал дожидаться передачи «Мерседеса» на реализацию. После изъятия машины должник явился к приставам с квитанцией. Он полностью оплатил свой долг и забрал «ласточку».

Ранее "Комсомолка" сообщала, что у жителя Кубани забрали машину за 139 штрафов. Кубанцу приходили квитанции за нарушение правил дорожного движения, но платить штрафы он не собирался.

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