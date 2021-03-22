Кубанские спортсмены привезли девять наград с чемпионата России по прыжкам на батуте

Фото пресс-службы министерства физической культуры и спорта.

Город-курорт принял чемпионат России по прыжкам на батуте. Турнир проходил на базе ледового дворца спорта «Айсберг».

- В соревнованиях приняли участие более 300 ведущих спортсменов страны. Среди них победители и призеры мировых и континентальных первенств, претенденты на участие в XXXII Олимпийских играх, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фото пресс-службы министерства физической культуры и спорта.

Краснодарский край представляли 33 человека, из них восемь – привезли награды.

- «Золото» завоевали Ирина Силичева и Александр Лисицын на акробатической дорожке. Еще одно первое место оказалось в руках Галины Бегим в прыжках на двойном минитрампе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта края.

В индивидуальных прыжках на батуте Сусанна Кочесок получила серебряную награду, «бронза» досталась Яне Павловой. Дмитрий Ушаков получил «серебро», а Никита Федоренко – «бронзу». Сусанна Кочесок и Максим Пастушков также заняли третье место в синхронных прыжках.

Чемпионат России по прыжкам на батуте фактически стал тестовым соревнованием перед чемпионатом Европы. Он также пройдет в Сочи.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в прошлом году кубанские спортсмены успешно выступили на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте.

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