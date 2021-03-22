Два человека погибли в ДТП на Кубани

Фото пресс-службы ГИБДД ГУ МВД России по краю

22 марта около семи часов утра на трассе «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк» в Красноармейском районе столкнулись две легковушки. По предварительным данным, водитель на «Хендай Солярис» выехал на встречку и влетел в «Фольксваген Пассат».

- В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Хендай» погибли на месте. Водитель «Фольксваген» с травмами госпитализирован, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте аварии было организовано регулирование движения. Автоинспекторы обследовали данный участок автодороги, недостатков эксплуатационного состояния не выявлено.

В Госавтоинспекции призывали водителей не нарушать правила дорожного движения и не забывать о соблюдении очередности проезда.

Ранее "Комсомолка" сообщала про массовое ДТП в Краснодаре - от смерти ребенка спасла «Хонда Фит».

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