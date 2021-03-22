В архиве Кадастровой палаты Кубани хранится 28 тысяч "забытых" документов на недвижимость

Фото пресс-службы Кадастровой палаты

Сегодня в архиве Кадастровой палаты края хранится около 150 000 документов, которые граждане «забыли» забрать. 28 тысяч таких бумаг поступило только за три месяца этого года.

- С начала 2021 года жители края уже забрали из архивов краевой Кадастровой палаты порядка 5800 документов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

В Кадастровой палате также напомнили, что готовые документы хранятся в офисе МФЦ не более 30 календарных дней. Если в течение месяца заявитель по каким-то причинам не смог явится за ними, документы отправляются в архив Кадастровой палаты, где срок хранения бессрочен.

Получить забытые документы можно прямо в день обращения, если обратиться в филиал Кадастровой палаты по месту хранения документов.

Получить инструкцию по получению забытых документов также можно круглосуточно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100-34-34 (звонок по России бесплатный).

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