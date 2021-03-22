Видео лобового ДТП в станице Марьинской 22 марта 2021

Фото пресс-службы ГИБДД ГУ МВД России по краю
Смертельное ДТП случилось утром 22 марта в Красноармейском районе около станицы Марьинской. По предварительным данным, водитель на «Хендай Солярис» выехал на встречку и влетел в «Фольксваген Пассат».
- Два человека погибли - водитель и женщина-пассажир автомобиля «Хендай». Водитель «Фольксваген» доставлен в больницу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Появилось видео лобового ДТП в станице Марьинской. На кадрах с места видно, что сильно пострадали передние части обоих автомобилей.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что автоинспекторы обследовали данный участок автодороги, недостатков эксплуатационного состояния не выявлено.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Два человека погибли в ДТП на Кубани
Смертельная авария случилась утром 22 марта в Красноармейском районе (читайте далее)