Видео лобового ДТП в станице Марьинской 22 марта 2021

Фото пресс-службы ГИБДД ГУ МВД России по краю

Смертельное ДТП случилось утром 22 марта в Красноармейском районе около станицы Марьинской. По предварительным данным, водитель на «Хендай Солярис» выехал на встречку и влетел в «Фольксваген Пассат».

- Два человека погибли - водитель и женщина-пассажир автомобиля «Хендай». Водитель «Фольксваген» доставлен в больницу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Появилось видео лобового ДТП в станице Марьинской. На кадрах с места видно, что сильно пострадали передние части обоих автомобилей.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что автоинспекторы обследовали данный участок автодороги, недостатков эксплуатационного состояния не выявлено.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Два человека погибли в ДТП на Кубани

Смертельная авария случилась утром 22 марта в Красноармейском районе (читайте далее)