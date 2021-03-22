В Сочи перед «зебрами» нанесли предупреждающие надписи

Фото: sochi.ru

В городе-курорте продолжают приводить дороги в порядок. Уже обновлено 49 участков – это десятки километров.

В рамках нацпроекта в Сочи меняют не только дорожное покрытие. Для безопасности пешеходов перед «зебрами» наносят предупреждающие надписи.

- Особое внимание специалисты обратили на участки у школ и детских садов. Для того чтобы сделать пешеходные переходы наиболее безопасными, их совместили с «лежачими полицейскими». А также на асфальте нарисовали предупреждающие словосочетания: «Сними наушники», «Отвлекись от телефона», «Убедись в безопасности», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Предупреждающие надписи уже нанесены на улицах Юных Ленинцев, Новоселов, Цветном Бульваре, Парковой, Красноармейской, Макаренко и Абрикосовой, добавили в мэрии.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи открылась «Школа правосудия». В ней могут заниматься старшеклассники.

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