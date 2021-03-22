Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 22 марта выросло на 124

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, наблюдаются качели заболеваемости. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 22 марта за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 124 человека, накануне было зафиксировано 123 новых случая. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Геленджик, здесь выявили 34, 13 и 10 новых случаев соответственно. По семь новых случаев коронавируса выявили в Новороссийске, Лабинском и Приморско-Ахтарском районах, шесть – в Тихорецком районе.

- По пять человек заболели в Тимашевском и Мостовском районах, четыре – в Кавказском, по три – в Апшеронском, Белореченском и Тбилисском районах. По два положительных результата получили пациенты в Абинском, Северском, Староминском, Гулькевичском районах. Единичные случаи зафиксированы в Анапе, Армавире, Горячем Ключе, Динском, Ейском, Крыловском, Отрадненском, Успенском, Усть-Лабинском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что среди заболевших COVID-19 за сутки – двое детей.

В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 68 пациентов, еще один – на ЭКМО. В стационаре с COVID-19 находятся 1022 человека, 1917 пациентов лечатся на дому.

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