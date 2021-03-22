В ДТП в Усть-Лабинском районе погиб водитель микроавтобуса

Водитель на Volkswagen Transporter ехал от Усть-Лабинска в сторону станицы Ладожской. По предварительным данным, около трех часов ночи он не выдержал дистанцию и влетел в Renault Logan. После столкновения микроавтобус перевернулся на обочину.

- В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса. На место происшествия незамедлительно приехали три экипажа ДПС, четверо сотрудников ГИБДД и иные экстренные службы. На дороге повреждений выявлено не было, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что смертельное ДТП случилось утром 22 марта в Красноармейском районе около станицы Марьинской. По предварительным данным, водитель на «Хендай Солярис» выехал на встречку и влетел в «Фольксваген Пассат».

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