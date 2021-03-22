Жители Кубани накопили долги за газ

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар

По состоянию на 1 марта 2021 года просроченная дебиторская задолженность абонентов Краснодарского края перед ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» за потреблённый газ составляет 599 млн рублей. Лидерами в списке должников за газ являются абоненты из Армавира, Краснодара, Геленджика, Новороссийска, а также Абинского, Апшеронского и Курганинского районов. Специалисты газовой компании связывают рост задолженности с существенным увеличением потребления газа из-за непривычно холодной погоды в феврале.

Однако, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общий показатель просроченной дебиторской задолженности за газ уменьшился во всех городах и районах края.

Для улучшения платежной дисциплины компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» проводит масштабную информационную работу с населением. На данный момент уведомлениями охвачены все 100% абонентов с проблемами по оплате долгов.

Сотрудники региональной газовой компании регулярно уведомляют абонентов об имеющейся задолженности посредством системы автоматического телефонного оповещения, звонками операторов, силами контролеров газового хозяйства, работающих непосредственно с населением. Только за февраль текущего года в адрес абонентов было направлено более 8 тысяч заказных писем с информацией об отключениях газа и почти 63 тысячи досудебных претензий. Около 60 тысяч должников оповещены о долгах за газ через SMS-уведомления и звонки. Кроме того, абонент может узнать о задолженности из квитанции на оплату и на официальном сайте компании мргкраснодар.рф.