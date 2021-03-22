Порноактриса, устроившая голую фотосессию в парке «Краснодар», записала новое пикантное видео

Она мечтает о карьере певицы

Артистка специфического жанра Ева Мария из Краснодара, устроившая голую фотосессию в парке Галицкого, снова потратила все свои гонорары на клип. И не ровен тот час, когда на отечественной сцене загорится и ее звезда.

Сюжет ее музыкальной новинки прост - любовь и только любовь.

Напомним, на карандаш к полицейским Ева попала за мелкое хулиганство. В чем мать родила она позировала в одном из самых людных мест города. И не в первый, как выяснилось, раз.

Ева думала, что все, кому в камеру мобильных телефонов она посылала воздушные поцелуи и томно улыбалась, восхищаются ее смелостью. Но нет! Позже стало понятно, что ее демонстративное поведение прохожие выложили в сеть. А правоохранителям не составило труда найти и наказать героиню легкомысленных фотографий.

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