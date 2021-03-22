В Краснодаре на улице Грибоедова построят новую ливневую канализацию

Фото пресс-службы мэрии города

На планерке в мэрии Краснодара обсудили проблему подтопления улицы Грибоедова. Здесь после дождей колодцы бурлят, вода вытекает на дороги. В связи с этим было решено построить ливневую канализацию.

- По улице имени Грибоедова отсутствуют сети ливневой канализации на участке от улицы Полевой до улицы Дзержинского. Нами проработана схема по водоотводу. Водораздел определен в районе улицы имени Циолковского, - сообщил замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков.

Ливневый коллектор будет построен в обе стороны с 10 колодцами.

- Стоит отметить, что из трех смотровых колодцев два уже построено. Полностью завершить работы планируется до 31 мая, - добавили в мэрии.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре на перекрестке улиц Кожевенной и Каляева перекрыли движение. Причиной ограничений стал обвал грунта.

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