В Краснодаре на улице Грибоедова построят новую ливневую канализацию

Фото пресс-службы мэрии города
На планерке в мэрии Краснодара обсудили проблему подтопления улицы Грибоедова. Здесь после дождей колодцы бурлят, вода вытекает на дороги. В связи с этим было решено построить ливневую канализацию.
- По улице имени Грибоедова отсутствуют сети ливневой канализации на участке от улицы Полевой до улицы Дзержинского. Нами проработана схема по водоотводу. Водораздел определен в районе улицы имени Циолковского, - сообщил замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков.
Ливневый коллектор будет построен в обе стороны с 10 колодцами.
- Стоит отметить, что из трех смотровых колодцев два уже построено. Полностью завершить работы планируется до 31 мая, - добавили в мэрии.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре на перекрестке улиц Кожевенной и Каляева перекрыли движение. Причиной ограничений стал обвал грунта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На улице Конгрессной в Краснодаре введут запрет на стоянку транспорта
Соответствующие знаки появятся на проезжей части пятого апреля (читайте далее)