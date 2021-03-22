В Сочи ожидают ливни и сильный ветер 22 и 23 марта

Фото мэрии Сочи

Согласно прогнозу синоптиков, в период с вечера 22 марта до 18 часов 23 марта в Сочи ожидается резкое усиление восточного, юго-восточного ветра, который впоследствии сменит свое направление на западный и северо-западный, скорость которого составит до 13-18 м/с.

На курорте будет идти дождь, местами сильный.

- В связи с прогнозируемыми сильными осадками, утром и до конца суток 23 марта, а также ночью и утром 24 марта на реках ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок,- сообщает мэрия Сочи.

Экстренные службы рекомендуют сочинцам и туристам соблюдать меры предосторожности- воздержаться в указанный период от походов на природу и не оставлять автомобили под рекламными конструкциями на улице

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