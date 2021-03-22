В Краснодаре срубят более 100 аварийных деревьев

Фото: пресс-служба

Общественники на еженедельной городской планерке в Краснодара потребовали от мэра отчет о предстоящей порубке деревьев перед Кубанским государственным университетом.

- У нас важный вопрос - санитарная обрезка и вырубка аварийных деревьев. Хочу обратить внимание - мы на этой теме останавливаемся регулярно, чаще, чем на других важных историях, - отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Развитие Краснодара параллельно должно идти с созданием комфортной городской среды, в том числе с озеленением, считает глава города.

Евгений Первышов предложил депутатам и общественникам активно принимать участие в обследовании зеленых зон города.

Так, с начала года легально было спилено 49 аварийный деревьев, на 30 произведена санитарная обрезка и на - 92 формовочная обрезка. Запланирован спил еще 102 деревьев.

- Сейчас в городе проходит акция «Краснодар -10 тысяч деревьев», которая предполагает раздачу горожанам саженцев деревьев и кустарников, - сообщает пресс-служба мэрии.

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