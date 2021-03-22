В Сочи число детей школьного возраста выросло за год на 2 тысячи человек

Фото мэрии Сочи

В Сочи обсудили вопросы подготовки проведения летнего отдыха и трудоустройства детей и подростков в 2021 году.

Число детей школьного возраста на курорте в этом году выросло на 2 тысячи человек по сравнению с 2020-ым. проживающих в нашем городе, ежегодно растёт.

- Всем заинтересованным структурам необходимо подготовиться и на должном уровне провести летнюю оздоровительную кампанию 2021 года с учетом действующего режима повышенной готовности в Краснодарском крае, – отметила вице-мэр Сочи Елена Канюк.

С марта по сентябрь в Сочи пройдет обследование детских здравниц на наличие всех разрешительных документов, соблюдение правил размещения детей, организацию питания, медицинского обслуживания и выполнения норм безопасности.

В Сочи насчитывается около 20 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет. Около двух тысяч подростков смогут получить квоту на трудоустройство в 2021 году. На эти мероприятия планируется выделить деньги из городского бюджета.

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