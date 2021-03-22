На 18 реках Геленджика уровень воды контролируют лазерами

Фото пресс-службы администрации Геленджика

По территории Геленджика протекают 18 горных рек. В межсезонье они наполняются и могут создать угрозу разлива. Для контроля на водоемах установлены специальные гидропосты. С помощью направленного лазера они контролируют уровень воды.

- В село Возрождение выезжали специалисты и мониторили наполненность реки Мезыбь. Уровень воды составил около 30 см, он не представляет угрозы для населения. Русло реки Мезыбь не чистилось много лет, поэтому она на особом контроле, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

Данные с лазеров, установленных на реках, автоматически направляются в ЕДДС города и в Краснодар.

- Сегодняшний незначительный подъем уровня рек не вызывает опасности. В последний раз режим ЧС вводился в 2012 году, когда Геленджик подтопило. Аналогичные потопы случались в 1955 и 1968 годах, - добавили в мэрии города-курорта.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в поймах рек Геленджика начали бурить новые скважины. Этот метод предложили геологи, чтобы создать потенциальный источник водоснабжения.

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