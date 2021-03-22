Число первоклассников в Краснодаре вырастет на 1,8%

В 2021 году заявления на прием в первый класс начнут принимать с 1 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году за парты школ в Краснодаре сядут 20 тысяч первоклассников. Это на 1,8 процента больше, чем в прошлом году. Всего в школу пойдут 169 тыс. краснодарских учеников.

- Наплыв у нас достаточно большой — первоклашек в этом году будет еще больше, чем в прошлом. Это здорово, когда такое количество детей. Сейчас самое главное — успевать со строительством социальных объектов — объемы увеличены кратно, - отметил мэр Первышов.

В этом году Минпросвящения РФ изменило время подачи документов в школу. Если раньше необходимо было их подавать с 1 февраля, то сейчас документы можно предоставить с 1 апреля до 30 июня.

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