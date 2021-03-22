В Краснодаре компания «АСК» начала выдавать ключи от квартир новоселам ЖК «Маршал»

Фото компании АСК

С 19 марта строительная компания «АСК» (входит в состав Группы компаний АВА) начала выдачу ключей собственникам квартир литеров 1 и 2 в ЖК «Маршал», расположенном в Краснодаре на улице Гаражной, 87.

Общая площадь застройки жилого комплекса составляет более 5000 кв.м. на территории 1,6 Га в одном из самых развитых микрорайонов Краснодара- Фестивальном.

За 10 дней более 1000 семей получат ключи от своих квартир.

Фото компании АСК

В компании внимательно отнеслись к вопросу передачи объекта, каждого дольщика во дворе дома встречают представители генподрядчика, которые отвечают на все вопросы новоселов и помогают принять квартиры.

3 апреля 2021 для всех жителей жилого комплекса Маршал здесь пройдет «День двора», где все новоселы смогут познакомиться с соседями, поучаствовать в конкурсах, сделать памятные фотографии и посмотреть выступление музыкальной группы.

Фото компании АСК

- Весь коллектив Строительной компании «АСК» и линии генерального подряда «Грант Строй» от всей души поздравляют жителей ЖК «Маршал» с новосельем,- говорится в сообщении компании.

Строительная компания «АСК» работает на рынке Краснодарского края более 9 лет, входит в ТОР-40 застройщиков РФ. В 2021 г один из проектов компании - жилой комплекс Role Clif в Градостроительном конкурсе новостроек ТОП ЖК занял 1-е место в номинации «Лучший жилой комплекс города Краснодара» .