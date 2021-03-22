Семь районов Кубани стали лидерами экономического роста в 2020 году

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Несмотря на пандемию и общий спад экономики в стране, Краснодарский край в целом справился с нелегкой ситуацией. В полтора раза были увеличены расходы на социалку. В консолидированный бюджет поступило 292 млрд рублей.

- Стресс-тест 2020 года финансово-экономический блок Краснодарского края прошел успешно. Жесткая бюджетная политика 2020 года позволила нам не только сохранить расходы на социальную сферу, но и реализовать ранее намеченные планы по инвестиционному развитию края, - сообщил министр экономики края Алексей Юртаев.

Самый большой экономический рост был отмечен в Армавире, Абинском, Выселковском, Гулькевичском, Калининском, Темрюкском и Усть-Лабинском районах.

Кубань по объему налоговых и неналоговых доходов заняла 5-е место среди других регионов РФ. В 2020 году в бюджет поступило 292 млрд рублей.

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