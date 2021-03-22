Руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко отмечает 83-летие

Фото: пресс-служба министерства культуры Краснодарского края

Сегодня руководителю Кубанского казачьего хора исполнилось 83 года. В Кореновском районе в его честь был открыт барельеф.

- Я - переносчик энергии. Я ею напитывался от моих земляков! А то мы - люди темные, вы понимаете. А у этих людей такой глубины песни! И то, о чем они поют - их слова поразительны, как молитвы, - поделился художественный руководитель Кубанского Казачьего хора, народный артист РСФСР Виктор Захарченко.

Свой день рождения он провел на родине, в станице Дядьковской Кореновского района. В его родном доме открыт музей.

Народный артист, Герой Труда родился 22 марта 1938 года. В 1967 году окончил Новосибирскую государственную консерваторию имени Михаила Глинки.

С 1974 года - художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического Кубанского казачьего хора.

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