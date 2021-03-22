Фото ЮРПСО МЧС России

Спасатели в Сочи эвакуировали с высокогорной метеостанции пострадавшего 70-летнего сотрудника. Метеостанция находится в труднодоступном районе, на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря. Попасть туда можно только при помощи вертолета.

Врач отряда связался с заболевшим сотрудником заповедника. Мужчина рассказал, что не так давно упал и вывихнул плечо. При этом самостоятельно вправить вывих пострадавший не смог.

Позже у пострадавшего стали болеть ребра, он начал кашлять кровью, поднялась высокая температура. В спасательном отряде было принято решение отправиться в горы и забрать оттуда человека.

- Как только позволили погодные условия, спасатели вылетели на вертолете Ка-32 в район метеостанции «Джуга» в Бамбакский горный массив. Сотрудника заповедника подняли на борт. Прибыв на базу, мужчину передали врачам скорой помощи, - сообщает пресс-служба ЮРПСО.

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