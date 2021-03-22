С начала года в 45 ДТП в Краснодаре пострадали 46 человек

Фото: ОГИБДД по краю

Четыре человека погибли и 46 пострадали в ДТП с начала 2021 года в Краснодаре. Глава города на совещании 22 марта заострил свое внимание на этой серьезной проблеме.

- Это такая острая тема, на которую всем надо обратить внимание, — подчеркнул Евгений Первышов.

Он поручил усилить разъяснительную работу с водителями и горожанами, поднять тему во всех школьных и родительских чатах.

Мэр также отметил, что после зимы улицы города сильно обветшали, появилось много ям, истерлась дорожная разметка. Сейчас идут восстановительные ямочные работы и нанесение новой разметки.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

ДТП у супермаркета в Краснодаре 21 марта 2021: от смерти ребенка спасла «Хонда Фит»

ДТП у супермаркета в Краснодаре 21 марта 2021 могло оказаться смертельным (читать далее)