На ремонт объектов в Тимашевском энергорайоне «Россети Кубань» направит 136 млн рублей

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В течение 2021 года специалисты Тимашевского филиала компании «Россети Кубань» отремонтируют 15 крупных питающих центров и более 300 трансформаторных подстанций. Технические мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения 300 тысяч человек в Тимашевском, Брюховецком, Калининском, Каневском и Приморско-Ахтарском районах Краснодарского края.

В рамках ремонтной программы 2021 года Тимашевские электрические сети также проведут ремонт 881 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ. Кроме этого, в течение года планируется расчистить 33,5 га трасс в охранных зонах ЛЭП от кустарниковой и древесной растительности. Это позволит предупредить нарушения энергоснабжения, вызванные падением деревьев и веток на провода в период непогоды и высоких ветровых нагрузок.

Всего в 2021 году на ремонт энергообъектов в пяти центральных районах Краснодарского края компания «Россети Кубань» направит 136 млн рублей.

– От стабильной работы энергообъектов, вошедших в годовой план ремонтной программы Тимашеских электрических сетей, зависят качество и надёжность электроснабжения 300 тысяч потребителей, – отметил директор Тимашевского филиала ПАО «Россети Кубань» Сергей Соболев.

Графики ремонтных работ составлены на основе анализа технического состояния объектов, особенностей эксплуатации оборудования при прохождении осенне-зимних периодов предыдущих лет и с учетом минимизации неудобств для потребителей.

Тимашевские электрические сети обслуживают территорию общей площадью более 9,3 тыс. кв. км. В зону ответственности филиала входят пять административных районов Краснодарского края –Тимашевский, Каневской, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский. Основное оборудование филиала включает в себя 20 подстанций напряжением 110 кВ, 64 подстанции напряжением 35 кВ, 2339 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Протяжённость воздушных линий электропередачи составляет более 10 тысяч км.