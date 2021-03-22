Эксперты Минприроды рассказали о причинах гибели выпущенных в природу двух леопардов в лесах под Сочи

Фото: пресс-служба Кавказского биосферного заповедника

Эксперты Минприроды определили основные причины гибели двух особей переднеазиатских леопардов на территории Кавказском заповеднике, ранее выпущенных в дикую среду.

Леопард Лаба из Сочинского центра восстановления погибла спустя всего 2 месяца после того, как ее выпустили в естественную среду обитания. Животное обнаружили мертвым в октябре 2020 года. На теле леопарда не было повреждений, но животное выглядело крайне истощенным.

По мнению экспертов, Лаба не выдержала конкуренции с другим опасным хищником -медведем. К тому же Т животное отправили в дикую природу в крайне неудачный для этого период — леопардам проще охотиться поздней весной и летом.

Леопарда Викторию нашли мертвой в январе 2018 года. Она также умерла от истощения на фоне хронического бронхита и колита.

- Хищников нужно выпускать в дикую природу в апреле-мае.,- считают специалисты Минприроды.

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Двух переднеазиатских леопарда - самца Кодора и самку Лабу – выпустили на волю 20 августа. Их доставили на вертолете в деревянных ящиках на территорию Кавказского заповедника. Хищников оставили на западном склоне горы Ахцархва – именно здесь выпускали и других леопардов.(читать далее)