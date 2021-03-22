Земли сельхозназначения на Кубани возьмут под охрану от незаконного строительства

В 2020 году под застройку коттеджей в Горячем Ключе и Северском районе передали 769 га сельхозназначения Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение внести изменения в местное законодательство о запрете перевода сельхозугодий под застройки.

- Такие земли - бесценный ресурс для нашего аграрного региона. В отдельных городах и районах есть примеры, когда их отдают под застройку. Нужны дополнительные меры для защиты сельхозземель, - сказал губернатор.

Так, в прошлом году под застройку коттеджей в Горячем Ключе и Северском районе передали 769 га сельхозназначения.

В последующем почти невозможно эту землю вернуть обратно государству. Строительство идет хаотично, без учета особенностей экологии, отсутствует генплан. Краевые проверки законности передачи земель сельхозназначения в 2020 году прошли в Новороссийске, Северском районе, Горячем Ключе, Туапсе.

- Примеры нецелевого использования таких участков сегодня встречаются во многих наших районах. Конечно, такая ситуация недопустима, - сказал Вениамин Кондратьев.

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