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В соцсетях появилось видео оползня в Сочи на федеральной трассе в районе поселка Уч-Дере в Лазаревском районе.

Как ранее сообщалось, часть дороги сползла вниз по склону в первой половине дня 22 марта. Лишь по счастливой случайности, на трассе в этот момент не оказалось проезжающих автомобилей.

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб, организовано реверсивное движение.

В результате оползня на трассе образовалась огромная пробка длиной более 10 километров.

- Произошла активизация оползневого процесса с разрушение откоса, низовой габионной стены, укрепленной обочины и локально — покрытия проезжей части левой полосы движения, с образованием закола (ступени) глубиной до 3 м, длиной до 15 м и шириной до 4 м, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

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