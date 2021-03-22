Руководителю Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко открыли барельеф в Кореновском районе

Фото: korenovsk.blagochin.ru
Открыть барельеф, установленный на здании школы, приехал сам художественный руководитель Государственного академического Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко. Воспитанники ДШИ и гости торжественного мероприятия встретили его овациями.
Фото:korenovsk.blagochin.ru
Лучшие ученики школы приветствовали композитора хлебом-солью.
С поздравлениями к великому земляку обратились глава района Сергей Голобородько, депутат ЗСК Вячеслав Сбитнев и директор ДШИ Иннокентий Меньшиков.
На сцене местного ДК прошел концерт в честь знаменитого земляка. Местные коллективы “Свирелька” и “Наигрыш” спели казачьи песни на музыку Виктора Захарченко.
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