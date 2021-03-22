Штормовое предупреждение в Краснодарском крае: ливни, гроза, град, подъем рек 23-24 марта

В Краснодарском крае 23-24 марта ожидается неблагоприятная погода с дождями, ливнями и градом Фото: Иван МАКЕЕВ

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило о том, что 23-24 марта 2021 г. местами по краю и на Черноморском побережье пройдут сильные осадки в виде дождей, ливней с грозой. Усилится ветер - его порывы достигнут до 20 м/с.

Возможен подъем воды на малых реках, юго-западных притоках реки Кубань и прибрежных реках - от Анапы до Магри.

Жителей и гостей Краснодарского края просят не терять бдительность и соблюдать меры личной безопасности.

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