В Краснодаре отключат светофоры на пересечении Захарова и Суворова

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Светофоры не будут работать с 10 утра до 16 вечера на пересечении улиц Суворова, Захарова и Станкостроительной.

- За порядком на этом участке дороги во время ремонтных работ проследят сотрудники ГИБДД, - сообщает пресс-служба администрации города.

Водителей призывают к внимательности и ответственности за рулем.

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