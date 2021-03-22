В Краснодаре отключат светофоры на пересечении Захарова и Суворова

Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Светофоры не будут работать с 10 утра до 16 вечера на пересечении улиц Суворова, Захарова и Станкостроительной.
- За порядком на этом участке дороги во время ремонтных работ проследят сотрудники ГИБДД, - сообщает пресс-служба администрации города.
Водителей призывают к внимательности и ответственности за рулем.
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