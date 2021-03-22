«Денег нет»: В Новороссийске расформировали единственную женскую команду по футболу

Фото: @crs_pobeda

В Новороссийске расформировали единственную женскую команду по футболу «Победа». Причиной стало отсутствие финансовой поддержки.

- Участницы единственной в Новороссийске женской команды по футболу объявили о ее расформировании. К такому решению они пришли из-за отсутствия финансирования, - сообщили в «Комсомольской правде» - Кубань» в центре развития спорта «Победа».

Новороссийские футболистки считались одними из лучших в регионе. В 2020 году команда вышла в Первую лигу по футболу среди женских команд. Но, чтобы выступать далее на таком серьезном уровне, необходима спонсорская помощь, которую найти не удалось.

- Хотим поблагодарить девочек за огромный вклад в развитие женского футбола в городе ,за красивый футбол и многочисленные победы и незабываемые эмоции, - заключили в центре развития спорта «Победа».

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