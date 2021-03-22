К счастью, водитель грузовика не пострадал. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи на грузовик упал кирпич и сильно повредил кабину. Происшествие произошло в Адлерском районе курорта, у одного из местных гипермаркетов.

Водитель приехал в магазин на разгрузку, привез продукты. И в этот момент сверху прилетел кирпич, помял обшивку машины. К счастью, водитель не пострадал.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре детская шалость закончилась вызовом полиции. Накануне вечером между остановками «Островского» и «Крупской» неизвестный кинул кусок кирпича (!) в кабину водителя трамвая, который курсировал по маршруту №5.

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