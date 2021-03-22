Фото: пресс-службы гандбольного клуба "Кубань"

Правая крайняя гандбольного клуба "Кубань" Анна Ефимкина получила серьезную травму на тренировке. Девушке предстоит операция, она до конца сезона больше не сможет выступать. Оперативное вмешательство запланировано на конец марта.

- Спортсменка выбыла до конца сезона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе гандбольного клуба "Кубань". - Пожелаем Анне Ефимкиной скорейшего выздоровления!

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что лучший бомбардир Суперлиги Париматч Диана Голуб продлила контакт с гандбольным клубом «Кубань». Спортсменка выступает в команде с 2010 года и забросила за это время более 1 тысячи голов.

- Голуб остаётся верна жёлто-зелёным цветам, - прокомментировали в клубе.

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Спортсменка выступает в команде с 2010 года и забросила за это время более 1 тысячи голов (подробности)