Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанский борец Сергей Семенов завоевал для России олимпийскую лицензию в греко-римской борьбе. Он победил в европейском квалификационном турнире к Играм в Токио. Соревнования состоялись в Будапеште.

- Сергей Семенов выступал в весовой категории до 130 килограммов. В финальной схватке он победил литовца Мантаса Кнюстаутаса, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Выход в финал турнира обеспечил борцу участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что правая крайняя гандбольного клуба "Кубань" Анна Ефимкина получила серьезную травму на тренировке. Девушке предстоит операция, она до конца сезона больше не сможет выступать. Оперативное вмешательство запланировано на конец марта.

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