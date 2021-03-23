Отключения света в Сочи 23 марта 2021: где не будет электричества

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 23 марта 2021 пройдут по плану – в четырех внутригородских районах, включая центр. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только запастись терпением и свечами.

Адлерский район

23 марта с 08:00 до 18:00 без электричества останутся жители улиц Сормовская, Спутник, Грушевая, Клубная, Рассвет, Православная, Орбитовская, переулка Фермерский. Даже популярный туристический поселок Красная Поляна не минуют отключения – света не будет на улице Защитников Кавказа (частично) и в ГК «Горный», в списке также улицы Вознесенская 8-34, Трудовой славы 7-11.

Хостинский район

23 марта с 08:00 до 17:00 не нескольких часов отключат главное благо цивилизации - санаторий

«Зелёная Роща», котельную № 21, улицы Саят-Нова (частично) и Абовяна (частично).

Центральный район

23 марта с 09:00 до 19:00 оставят без света жителей улиц Волжская 1-30, 203/1, Анапская 1-29, Полтавская 21Д, 19/9, Целинная (частично), Тимирязева 15-41, Восточная (частично), Виноградная 278, 264, 248, 246, 242д, 240, 238, 264, Пластунская, Яблочная (частично), СТ Зефанос-4, переулок Теневой (частично).

Лазаревский район

На 23 марта с 08:00 до 17:00 запланированы отключения поселка Вардане, улиц Львовская, Молодежная, Рассветная, Тракторная, переулков Огородный, Львовский и Минеральный.