Последние новости на 23 марта 2021: порноактриса, устроившая голую фотосессию в парке «Краснодар», записала новое пикантное видео

Последние новости на 23 марта 2021. Порноактриса, устроившая голую фотосессию в парке «Краснодар», записала новое пикантное видео. Она продолжает покорять музыкальный Олимп.

У жителя Кубани за долги арестовали внедорожник. После изъятия машины должник явился к приставам с квитанцией.

В ДТП в Усть-Лабинском районе погиб водитель микроавтобуса. Авария произошла в ночь на 22 марта.

В Сочи перед «зебрами» нанесли предупреждающие надписи. Это сделано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Сочи на федеральной трассе произошел оползень. Организовано реверсивное движение.