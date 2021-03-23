Погода на 23 марта 2021 года в Краснодаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кубань оказалась под ударом стихии. Всю неделю в Краснодаре будут лить дожди. По прогнозам синоптиков, прекратятся они не раньше выходных. «КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 23 марта 2021 года в Краснодаре.

- Сегодня ожидаем дождь и усиление ветра до 14 м/с. Воздух днем прогреется до плюс 12 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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