На Кубани выгрузили рекордное количество вагонов с углем и нефтью

Таких результатов удалось добиться благодаря развитию железнодорожной инфраструктуры

В Краснодарском крае выгрузка вагонов на железной дороге идет ударными темпами. На станции Вышестеблиевская рабочие день за днем били рекорды.

- За сутки на станции выгрузили 1628 вагонов – 1033 вагона с углем и 595 с нефтепродуктами. Это абсолютный рекорд, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СКЖД.

Днем ранее на этой станции также был зафиксирован рекорд. Тогда было выгружено 1589 вагонов, включая уголь, нефтепродукты и серу.

Специалисты отмечают, что таких результатов удалось добиться благодаря развитию железнодорожной инфраструктуры на подходах к станции. За минувший год на направлении Тимашевская – Разъезд 9 км – Вышестеблиевская построено 40 километров вторых путей.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в 2021 году в Туапсинском районе Кубани намечено провести капремонт железнодорожных путей в двух тоннелях. Речь идет о Малом и Среднем петлевых тоннелях. Они не обновлялись с прошлого века.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Назначен новый начальник Северо-Кавказской железной дороги

Руководителем стал Сергей Задорин (читайте далее)