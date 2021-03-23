В Clubhouse обсудят, как аэропорт Геленджика готовится к лету

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В новой социальной сети Clubhouse, в которой пользователи могут общаться только голосом, 23 марта обсудят, как аэропорт Геленджика готовится к лету. Встреча в «комнате» состоится в 12:00. Ее проводит журнал «Авиатранспортное обозрение».

- В прямом эфире исполнительный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Евгений Баженов, расскажет какие новые направления и авиакомпании появятся в аэропорту в летнюю навигацию, как аэропорт готовится к росту пассажиропотока, на каком этапе находится строительство нового терминала, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта города-курорта.

Стоит отметить, что все присутствующие смогут задать вопросы и получить компетентные ответы.

Встречи в Clubhouse в Краснодарском крае набирают популярность. Ранее на площадке обсуждали проект реконструкции кинотеатра «Аврора».

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