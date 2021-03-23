Делегация Краснодара заключила два договора о сотрудничестве на MITT 2021

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Делегация из Краснодара побывала на самой крупной туристической выставке России в категории «Туризм и отдых» - MITT 2021. Это международная площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке.

Краснодар на выставке заключил два договора о сотрудничестве.

- Были подписаны документы между краснодарской туристической компанией «Селена» и московскими компаниями «Туристическая фирма Пирамида-тур» и «Водоходъ» о проведении экскурсионных туров для организованных групп туристов, а также об экскурсионно-транспортном обслуживании, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Участие краснодарской делегации в выставке позволило наладить новые контакты и укрепить имеющиеся деловые и партнёрские связи с представителями туристического и гостиничного бизнеса.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что оператор речных круизов «Водоходъ» намерен с мая этого года начать рейсы из Сочи в Новороссийск по морю на скоростном судне «Грифон».

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