В Краснодаре изъяли незаконную партию табака для кальяна

Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Краснодарские таможенники устроили облаву на магазины с табачной продукцией. В одной из торговых точек специалисты выявили незаконную партию наполнителя для кальяна. Все коробки изъяли.

- Должностные лица отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров из магазина в Краснодаре изъяли 1308 единиц табачной продукции для кальянов производства Турции, Египта, Иордании и других стран без акцизных марок и обязательной маркировки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Документов на товар у предпринимателя не было. По данному факту возбудили дело об административном правонарушении. Бизнесмену грозит крупный штраф.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Краснодарская таможня возбудила дело о выводе за границу 292 миллионов рублей. Товары при этом не были ввезены.

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