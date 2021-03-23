В Краснодаре застройщика коттеджного поселка «Малиновка» осудили на 6 лет

Приговор не вступил в законную силу

33-летний житель Краснодара вместе с командой начал строить коттеджный поселок «Малиновка». Они показывали покупателям недостоверную разрешительную документацию на строительство домов. Недвижимость удалось продать 30 дольщикам. Вырученные деньги мошенники потратили на свои нужды.

- Для создания вида законной деятельности договора подряда заключались с ИП, принадлежащим подсудимому, и с ООО «Главный Капитал». Ущерб, причиненный действиями мужчины, составил более 112 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краевого суда.

В отношении краснодарца было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Остальные, которые были в сговоре, выделены в отдельное производство.

- Мужчине назначено наказание в виде шести лет исправительной колонии общего режима, - добавили в суде.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре реальный срок получил застройщик ЖСК «Новострой» и «Тимерязевский». Он также осужден за мошенничество.

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