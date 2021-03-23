Курсант Государственного морского университета имени Ушакова получил благодарность от судоходной компании «V. Ships. Norway»

Фото предоставлено пресс-службой Государственного морского университета имени Ушакова

Во время перехода из Новой Зеландии в Австралию судно, на котором сейчас проходит практику Иван, попало в зону затяжных штормов.

Курсант обратил внимание на то, что плоты на судне плохо закреплены, и в случае аварийной ситуации не смогут раскрыться при попадании в воду.

Об этом Иван доложил старшему помощнику капитана. Внимательность российского курсанта оценили по достоинству, он был удостоен благодарности и небольшой денежной премии.

- У Ивана очень высокий средний бал успеваемости, учится на одни пятерки, идет на красный диплом. Очень вежливый, дисциплинированный, воспитанный молодой человек, старшина 133 группы. Я совсем не удивлен, что он сразу же так отлично проявил себя,- рассказал командир роты Руслан Хоружий.

Сейчас Иван продолжает практику. Университет поздравил своего воспитанника с высокой оценкой его навыков.

В 2021 году факультет эксплуатации водного транспорта и судовождения отправил на первую практику 154 будущих штурмана, а Судомеханический факультет университета - 171 механика и электромеханика.

На сегодняшний день у вуза более 70-ти договоров с компаниями, в которых курсанты проходят практику.

Кроме того, ребята изъявляют желание отправиться в рейс на учебном парусном судне «Херсонес» сразу же после первого курса.

Это не только учащиеся головного вуза, но и ребята из филиалов в Ростове-на-Дону и Севастополе.

В 2020 году навигация прошла успешно и около 330 курсантов прошли практику на «Херсонесе».