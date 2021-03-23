В Анапе при пожаре погиб 62-летний мужчина

Фото пресс-службы СУ СК РФ по краю

В селе Цибанобалка под Анапой утром 23 марта загорелся дом. Огонь вспыхнул в жилом здании в переулке Звездном. Хозяин не успел выбраться и сгорел заживо.

- В одной из комнат дома произошло возгорание. Соседи, увидев пожар, вызвали пожарную службу. После тушения огня в помещении было обнаружено тело 62-летнего мужчины, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Предварительной причиной пожара эксперты называют неосторожное обращение с огнем при курении.

- В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Назначены экспертизы, - добавили в ведомстве.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи отец с сыном погибли после взрыва электросамоката. А мать выжила, выпрыгнув в окно.

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